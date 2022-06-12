В Уфе провели благотворительный спектакль с участием непрофессиональных актеров

11 июня на большой сцене Башкирского театра оперы и балета прошел уже третий по счету спектакль в рамках проекта «Большая сцена». В качестве актеров выступили представители бизнеса, госструктур, а также просто люди с народа. Главным критерием кастинга являлось полное отсутствие профессионального актерского опыта. В этот раз организаторы проекта взялись за постановку водевилей Антона Павловича Чехова: «Медведь», «Предложение», «Юбилей».

Перед непрофессиональными артистами стояла непростая задача. Им на сцене главного театра оперы и балета Уфы нужно было передать атмосферу чеховских произведений 19 века. Пускай водевили Чехова короткие, но даже при беглом анализе они становятся очень глубокими по содержанию. Образ каждого персонажа по-настоящему многогранен - такое сложно передать даже настоящим актерам. Участникам проекта «Большая сцена» к такому нужно было подготовиться всего за три месяца!

Несмотря на заметное волнение поначалу, все мероприятие с самого начала прошло просто идеально. Иногда создавалось впечатление, что это обычный вечер в Башкирском театре оперы и балета. Если поймать на улице Ленина обычного прохожего и затащить в зал, то с вероятностью в 99 процентов, он никогда бы не понял, что на сцене начинающие актеры. Роли отыгрывались с чувством, со всем спектром ярких эмоций – невероятная энергия прямо-таки и витала по всему залу, заряжая зрителей, которые порой даже вскакивали со своих мест. В паузы между репликами становилось мертвецки тихо, а после неожиданной шутки вдруг весь зал радостно заливался смехом – это и есть самый настоящий театр. Возможно, даже более эмоциональный, так как актеры за время репетиций стали друзьями.