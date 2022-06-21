В Башкирии простились с погибшим в спецоперации на Украине капитаном Андреем Кириловым

фото: vk.com // Бакалинский район

В Бакалинском районе Башкирии 20 июня простились с капитаном Андреем Кириловым, погибшим во время военной спецоперации на Украине. Его похоронили на православном кладбище села Бакалы. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

фото: соцсети

Кирилов погиб 10 июня в ходе наступательных действий при отражении контратаки рядом с деревней Малая Камышеваха. В администрации рассказали, что военный «прикрыл собой личный состав подразделения и получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью». Ему было 30 лет. Капитана посмертно наградили орденом «Мужества» и «Генерела Шаймуратова».

фото: vk.com // Бакалинский район

Андрей Кирилов учился в Бакалинской средней школе № 2. После окончания школы поступил в Дальневосточное высшее военное командное училище имени маршала Рокоссовского и окончил его с красным дипломом. Службу военный проходил на Северном Кавказе, затем на Сахалине, в должности командира разведывательной роты.