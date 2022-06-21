11,4% населения Башкирии живут за чертой бедности. По этому показателю республика заняла 39 место среди регионов России

11,4% населения Башкирии живут за чертой бедности. По этому показателю республика заняла 39 место среди регионов России. Об этом говорят данные РИА Рейтинга. Эксперты исследовали соотношение доходов граждан и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в стране с 1 апреля 2021 по 1 апреля 2022 года.

Среднероссийский показатель бедности составил 11%. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ – там только 4,7% бедного населения. Самая напряженная ситуация с доходами наблюдается в республиках Ингушетии и Тыве, где за чертой бедности проживают 29,7% и 29,4% жителей соответственно.