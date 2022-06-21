«Уфанет» запустил партнерскую программу для бизнеса

Уфанет предоставляет партнерам краткий курс обучения, образцы рекламных материалов

Партнерами интернет-провайдера могут стать компании из самых разных сфер деятельности: розничные магазины, медицинские учреждения, заведения общественного питания, строительные организации, риелторы и др. Обязательное условие – бизнес должен быть официально зарегистрирован.

В рамках бонусной программы компания-партнер делится со своими клиентами уникальной ссылкой на подключение к услугам Уфанет и получает деньги за каждого приведенного абонента. Денежные средства начисляются в размере 1 абонентской платы подключившегося. Бонусы для оплаты услуг также получит и сам новый абонент: ими можно оплатить 100% стоимости услуг, материалов или оборудования по договору с Уфанет в пропорции 1 бонус = 1 рубль.

Вот что нужно для того, чтобы стать партнером «Уфанет»:

1. Заявку на участие в партнерской программе необходимо заполнить на странице https://bit.ly/3tPaDuo.

2. Специалист Уфанет созванивается с потенциальным партнером, заполнившим заявку, и более подробно рассказывает про бонусную программу. Стороны подписывают необходимые документы.

3. Представитель компании-партнера устанавливает мобильное приложение «Уфанет Бизнес». Персональная ссылка для его клиентов генерируется в приложении.

4. Ссылку необходимо будет скопировать и разместить на сайте, в соцсетях компании, на полиграфии (флаеры, листовки, визитки и др.). Кроме того, можно сделать рассылку по клиентам (смс, e-mail или push-уведомления). Рекомендовать подключиться к Уфанет сотрудники компании-партнера могут и устно при обслуживании клиентов – в таком случае ссылку для подключения они могут отправлять в СМС или мессенджерах.

Уфанет предоставляет партнерам краткий курс обучения, образцы рекламных материалов.

5. За каждую успешную рекомендацию, завершившуюся подключением к Уфанет нового абонента, партнер будет получать вознаграждение.

Нужна дополнительная консультация? Звоните: 09388 (бесплатно с МТС, Билайн, МегаФон) или приходите в офисы АО «Уфанет». Партнерская программа действует на территории всех регионов присутствия провайдера.

АО «Уфанет», ОГРН 1050204596914. Предложение действует с 01.04.2022 г. по 31.12.2025 г. Информация для юридических лиц в городах присутствия АО «Уфанет» на июнь 2022 г. Не оферта. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. Полная информация на ufanet.ru, по тел. 09388 (бесплатно с МТС, Билайн, МегаФон) и в офисах АО «Уфанет».

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