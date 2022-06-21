Умер бывший мэр Сибая Зиннур Ярмухаметов

фото: vk.com // Сибайский институт БашГУ

В Москве 20 июня на 75-м году жизни умер бывший мэр башкирского города Сибая Сибая Зиннур Ярмухаметов. Об этом сообщил курултай башкир Сибая. Информацию в своих соцсетях также подтвердила исполняющая обязанности главы города Гузель Ишемгулова.

– С такими людьми уходит целая эпоха. Его вклад в становление и развитие Сибая и республики невозможно оценить. Благодаря ему в городе было налажено производство, строились и открывались учреждения здравоохранения, образования и культуры, – написала чиновница.

Зиннур Ярмухаметов возглавлял администрацию Сибая с 1992 по 1999 год. После этого стал директором Сибайского института Башкирского государственного университета.