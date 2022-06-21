МегаФон составил портрет вахтовика из Башкирии

Мужчина 33-37 лет, чаще всего отправляется на заработки в Ханты-Мансийский автономный округ, пользуется смартфоном Huawei Honor 10 Lite, аккуратно относится к расходам. Аналитики оператора рассказали про уезжающих работать в другие части страны.

По информации Башстата, 166,5 тысяч жителей республики заняты за пределами родного региона. Как правило, выходцы из Башкирии отправляются в Тюменскую область с ее автономными округами, Челябинскую область, Саха (Якутию), Татарстан и Свердловскую область.

Исследование big data МегаФона на основе обезличенных данных абонентов позволяет представить рейтинг самых популярных мест работы у башкирских вахтовиков. В топ входят:

1. Самотлорское месторождение нефти (ХМАО-Югра);

2. Лицензионный участок Верхне-Салымский (ХМАО-Югра);

3. Поселок Нижнесортымский (ХМАО-Югра);

4. Село Белокаменка (Мурманская область);

5. Село Селиярово (ХМАО-Югра).

«Значимый поток сотрудников из Башкирии в нефтегазовые” округа Западной Сибири сформировался по нескольким причинам, — комментирует доцент кафедры демографии НИУ Высшая школа экономики”, эксперт по внутренней миграции Лилия Карачурина. — Во-первых, по российским меркам, расстояние до этих регионов относительно небольшое. Во-вторых, у специалистов из республики еще в советские времена сформировались два профиля — нефть и цветная добывающая металлургия. Благодаря этому они могут трудиться не только в собственной отрасли, но и в смежных, занимая вакансии бульдозеристов, крановщиков, бурильщиков, белазистов и так далее. В-третьих, трудовые перемещения — сетевой процесс: работники с опытом приглашают на имеющиеся должности проверенных людей из своих городов, сел и деревень».

Большую часть вахтовиков составляют люди, родившиеся во второй половине 1980-х годов. Три четверти из них — мужчины.

Находясь на смене, уроженцы республики много общаются по телефону и онлайн. Ежемесячно в одном населенном пункте Сибири они проговаривают до 480 часов — это 20 дней беспрерывных разговоров. Для сравнения их коллеги, выезжающие на работу в соседний Татарстан, звонят близким в 3 раза реже. При этом число звонков и из ближних, и из дальних регионов заметно вырастает в конце года — ноябре и декабре.

Также за месяц в поселке нефтяников башкортостанцы прокачивают до 1,1 терабайта данных в интернете. Этого объема хватило бы, чтобы 160 раз посмотреть в HD-качестве фильм «Территория» об экспедициях геологов в неосвоенных районах страны. Здесь пики активности пользователей приходятся на весну — март и апрель.

Среди отправляющихся на вахту популярны смартфоны Huawei Honor 10 Lite. Также в тройку лидеров входят Apple iPhone 11 и Samsung Galaxy A50.

Кроме того, жители Башкирии внимательно относятся к расходам. В случае перехода на служебные номера во время выездных смен они не забывают активировать бесплатную «заморозку» связи — на республику приходится почти треть подключений этой опции МегаФона в Поволжье.