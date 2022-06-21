В Уфе разыскивают бесследно пропавшего 32-летнего Ильгама Ишмурзина

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Родные и близкие 32-летнего Ильгама Ишмурзина бьют тревогу: мужчина ушел со съемной квартиры в Уфе и бесследно пропал. Он приехал из Баймакского района в башкирскую столицу на заработки и жил в квартире вместе с другими квартирантами в доме №21 по улице Испытателей.

Они-то и заметили его пропажу и сообщили родственникам. 14 июня он ушел, пока соседи еще спали и с тех пор не выходит на связь, рассказала «КП-Уфа» сестра Ильгама.

- Мы обратились в полицию и к волонтерам «Лиза Алерт». Соседям по квартире он не сказал куда пошел, - рассказала родственница пропавшего.

Приметы Ильгама Ишмурзина: рост 160 см, волосы темные. Если вы видели Ильгама, либо обладаете информацией о его местонахождении, позвоните его родным по телефонам: 89638991505 или 89173741018.