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Общество20 июня 2022 19:45

В Уфе завершились поиски 8-летней девочки

Ребенок пропал в Черниковке
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

В Уфе завершились поиски восьмилетней девочки. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба регионального МВД.

Ребенок вышел из дома 20 июня, ее не могли отыскать целых день. О пропаже несовершеннолетней сообщили волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Как рассказали сотрудники полиции, девочку, к счастью, нашли живой. Ее обнаружили гулявшей на проспекте Октября.

– Девочка в ближайшее время будет передана родителям. Сейчас устанавливаются обстоятельства ухода из дома, – сообщили правоохранители.