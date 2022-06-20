В Уфе завершились поиски 8-летней девочки

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В Уфе завершились поиски восьмилетней девочки. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба регионального МВД.

Ребенок вышел из дома 20 июня, ее не могли отыскать целых день. О пропаже несовершеннолетней сообщили волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Как рассказали сотрудники полиции, девочку, к счастью, нашли живой. Ее обнаружили гулявшей на проспекте Октября.

– Девочка в ближайшее время будет передана родителям. Сейчас устанавливаются обстоятельства ухода из дома, – сообщили правоохранители.