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Происшествия20 июня 2022 17:59

В Уфе из окна второго этажа дома выпало два ребенка

Инцидент произошел в Орджоникидзевском районе
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: УГЗ по Уфе

Фото: УГЗ по Уфе

Сегодня вечером, 20 июня, в Орджоникидзевском районе Уфы из окна второго этажа дома выпало два ребенка. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Инцидент произошел по адресу улица Лермонтова, 24. На месте работали специалисты экстренных служб.

Из предварительной информации следует, что двухлетняя девочка и четырехлетний мальчик были дома с отцом. Рядом с детьми очевидцы обнаружили москитную сетку. К счастью, дети живы, они были доставлены в больницу.

Напомним, в прошлом году в Уфе произошел похожий случай. В микрорайоне Черниковке трехлетняя девочка выпала из окна первого этажа жилого дома. Следом упал бы ее 11-месячный братик, но, к счастью, рядом оказался прохожий, которой подхватил малыша и помог его сестренке.