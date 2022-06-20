В Уфе пропала 8-летняя девочка

В уфимском микрорайоне Черниковка пропала восьмилетняя Ирина Х. Об этом рассказали волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Девочка вышла из дома сегодня, 20 июня, и до сих пор не вернулась. Приметы Ирины следующие: ее рост – 135 см, она среднего телосложения, у нее золотисто-рыжие волосы и серо-голубые глаза. Девочка была одета в бордовую или розовую кофту, темно-сини леггинсы, светящиеся серо-розовые кроссовки с белой подошвой, синяя джинсовая кепка со стразами.

«БашРегионСпас» особенно убедительно просит проявить внимательность жителей Черниковки – именно там пропала девочка. Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Ирины Х., волонтеры просят поделиться ей по номеру 8 (937) 310-21-12 или 112.