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Общество20 июня 2022 17:03

Башкирия получит 169 млн рублей на покупку мусорных контейнеров

Их будет приобретено более 10 тысяч
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Башкирия получит почти 169 млн рублей на покупку мусорных контейнеров. Об этом стало известно на сегодняшнем правительственном совещании по вопросам функционирования системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Башкирия вошла в число 43 регионов страны, которые получат субсидии на приобретение контейнеров для раздельного накопления отходов. На приобретение 10 579 контейнеров республике выделили 168,7 миллионов рублей.

Премьер-министр Андрей Назаров на совещании заявил о необходимости оперативно выделить участки под новые объекты обращения с отходами, а также обеспечить поддержку инвесторам. Строительство объектов, по словам чиновника, должно стартовать уже в следующем году.