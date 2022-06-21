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Вечером 19 июня на озере Теплом в Уфе едва не утонул 8-летний мальчик. Инцидент произошел на пляже «Райский берег». Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

– Мальчик играл в воде с другими детьми. Он баловался, прыгал, нырял, не слушал спасателей, чем заслужил их повышенное внимание. В какой-то момент баловник отплыл на круге дальше, чем обычно, и отпустил его. Не чувствуя под ногами дно, ребенок испугался и начал тонуть, – рассказали в аварийном ведомстве.

Тонущего ребенка заметили дежурные спасатели и его отец. Последний находился на берегу с маленькой дочкой. Перепуганного ребенка удалось вытащить из воды на сушу. В медицинской помощи он не нуждался.

Напомним, 3 июня на озере Теплом утонула женщина, выпивавшая вместе с друзьями.