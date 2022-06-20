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Происшествия20 июня 2022 13:55

На остановке в Уфе обнаружили труп мужчины

В МВД рассказали, из-за чего он скончался
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: maps.ufanet.ru

фото: maps.ufanet.ru

Сегодня днем, 20 июня, на остановке республиканского выставочного комплекса ВДНХ в Уфе обнаружили труп мужчины. Он пролежал на земле больше часа. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. Об этом «КП-Уфа» сообщил собственный источник.

В МВД Башкирии пояснили, что погибшему было 40 лет. По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер – мужчина скончался из-за проблем со здоровьем. Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.