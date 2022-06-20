Кадетскому классу в Уфе присвоят имя погибшего на Украине десантника Дмитрия Платонова

фото: vk.com // Олег Галин

Кадетскому классу морской пехоты школы №130 в Уфе присвоят имя десятника Дмитрия Платонова, который погиб в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом 20 июня сообщил председатель совета общественных наблюдательных комиссий Башкирии Олег Галин.

– Кадетский класс морской пехоты школы 130 будет носить его героическое имя. И называться будет впредь «Октябрьское отделение города Уфы школы 130 имени Дмитрия Олеговича Платонова, республиканского военно-патриотического кадетского центра морской пехоты Республики Башкортостан Витязь-юниор», – написал Галин в своих соцсетях.

Дмитрий Платонов погиб еще в марте. Ему было 22 года. Церемония прощания с военным состоялась 16 мая. Десантника наградили орденом Мужества.

Платонов учился в средней школе №130. С юношества занимался в военно-патриотическом клубе «Смена». После окончания девятого класса поступил в Уфимский авиационный техникум. На втором курсе решил пойти на срочную службу. После ее прохождения стал контрактником.