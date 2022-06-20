В Уфе в открывшемся неделю назад парке «Кашкадан» начало цвести озеро

фото: соцсети

В Уфе в открывшемся 12 июня парке «Кашкадан» начало цвеcти одноименное озеро. Соответствующие фото в соцсетях стали публиковать местные жители. Они выразили недоумение по поводу появляющихся зеленых пятен на поверхности водоема.

«КП-Уфа» обратилась за разъяснениями в мэрию. Там рассказали, что причин для беспокойства нет, и вода в озере – чистая.

– Цветение – это обычный процесс биоценоза водного объекта со стоячей водой. Минимизировать данные процессы поможет аэрация воды для повышения содержания растворенного кислорода. Фонтан, который начал работать на озере, как раз выполняет […] функцию аэрации, – передали в администрации города.

Там добавили, что наполнение озера водой все еще продолжается. В будущем туда запустят рыбу, что «в свою очередь улучшит экосистему водоема».

Ранее «КП-Уфа» писала, что молодые уфимцы устроили ночные купания на Кашкадане, несмотря на запрет.