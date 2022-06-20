В центре столицы Башкирии частично перекрыли улицу из-за ремонта тепловой камеры

В Уфе до 21:00 27 июня ограничили движение по 2/3 проезжей части на четной стороне улицы Тукаева

В Уфе до 21:00 27 июня ограничили движение по 2/3 проезжей части на четной стороне улицы Тукаева. Речь идет об участке, который находится рядом с административными зданиями №1 и 2 по улице Матросова. Дорогу частично перекрыли, чтобы провести капитальный ремонт тепловой камеры. Об этом сообщили в «Уфимских инженерных сетях».

Предприятие попросило граждан с пониманием отнестись к ограничению, принесло извинения за неудобства и посоветовало заранее планировать маршрут движения.