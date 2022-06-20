В Октябрьском муниципальную служащую уличили во взятках и мошенничестве

Следователи возбудили 14 уголовных дел о получении взятки и три – о мошенничестве

В башкирском городе Октябрьском против руководителя муниципального «Дворца молодежи» возбудили 17 уголовных дел о получении взятки и мошенничестве. Об этом 20 июня сообщила региональные Следственный комитет ФСБ.

Как уточнили в ведомствах, муниципальная служащая занималась незаконными сборами денег от подчиненных.

– С 2018 по 2021 год подозреваемая, угрожая подчиненным увольнением, получила от них взятки в общей сумме более 650 тысяч рублей, а также способствовала трудоустройству во «Дворец молодежи» лиц, которые фактически не работали, в результате им было необоснованно начислено более 425 тысяч рублей, – озвучили версию следствия в СК РБ.

Незаконную деятельность выявила ФСБ. Следователи возбудили 14 уголовных дел о получении взятки и три – о мошенничестве. Сейчас сотрудники правоохранительного органа устанавливают все обстоятельства преступлений.