Башкирия ограничит ввоз жертвенных животных на Курбан-байрам

Башкирия ограничит ввоз жертвенных животных на мусульманский праздник Курбан-байрам из-за риска распространения заболеваний. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 20 июня сообщил начальник управления ветеринарии республики Азат Зиганшин.

– В преддверии празднования Курбан-байрама […] возрастает риск незаконного ввоза жертвенных животных – особенно мелкого рогатого скота – c неблагополучных субъектов [России] и стран, являющихся носителями ящура, бруцеллеза и других заболеваний. В целях недопущения проникновения болезней […] допускаются только животные, прошедшие карантинные мероприятия. Убой организуется на специализированных площадках под контролем ветеринарной службы, – пояснил Зиганшин.

Напомним, Курбан-байрам в этом году отмечается 9 июля. В связи с этим жителей Башкирии ожидает трехдневный выходной.