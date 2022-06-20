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Общество20 июня 2022 9:21

Башстат озвучил первые итоги переписи населения

С 2010 года численность населения Башкирии увеличилась на 0,5%
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Численность населения Башкирии по итогам всероссийской переписи, проведенной в 2021 году, составила 4,091 млн человек

Численность населения Башкирии по итогам всероссийской переписи, проведенной в 2021 году, составила 4,091 млн человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Численность населения Башкирии по итогам всероссийской переписи, проведенной в 2021 году, составила 4,091 млн человек. С 2010 года она увеличилась на 0,5%. Такие данные на оперативном совещании в местном правительстве 20 июня озвучил руководитель Башстата Акрам Ганиев.

– Башкортостан занимает седьмое место по численности населения среди субъектов России и первое – среди субъектов Приволжского федерального округа, – передал Ганиев. – Доля городского населения увеличилась на 1,4% и составила 61,8%. […] Доля мужчин в общей численности населения составила 47,2%.

По его словам, населенность столицы Башкирии Уфы за 11 лет выросла на 9% – с 1,072 до 1,168 млн человек.