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Общество20 июня 2022 8:13

Башкирия направила на Донбасс 11-й конвой с гуманитарной помощью

В составе колонны девять машин, груженых 146 тоннами строительных материалов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: телеграм // Максим Забелин

фото: телеграм // Максим Забелин

Сегодня, 20 июня, Башкирия направила в Луганскую народную республику 11-й конвой с гуманитарной помощью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель администрации главы республики Максим Забелин.

Колонна из девяти машин, груженых 146 тоннами строительных материалов, поехала в город Петровское. Там будут восстанавливать школу №22, которая названа в честь башкирского генерал-майора Минигали Шаймуратова.

Напомним, 10-й гумконвой из Башкирии был направлен на Донбасс 6 июня: четыре фуры были загружены одеждой, стоматологическим оборудованием, стройматериалами и водой.