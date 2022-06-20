Башкирия направила на Донбасс 11-й конвой с гуманитарной помощью

фото: телеграм // Максим Забелин

Сегодня, 20 июня, Башкирия направила в Луганскую народную республику 11-й конвой с гуманитарной помощью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель администрации главы республики Максим Забелин.

Колонна из девяти машин, груженых 146 тоннами строительных материалов, поехала в город Петровское. Там будут восстанавливать школу №22, которая названа в честь башкирского генерал-майора Минигали Шаймуратова.

Напомним, 10-й гумконвой из Башкирии был направлен на Донбасс 6 июня: четыре фуры были загружены одеждой, стоматологическим оборудованием, стройматериалами и водой.