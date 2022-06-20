При ДТП на «Тещином языке» в Башкирии погиб водитель фуры Scania с 20-тонным грузом

фото: ГИБДД РБ

В Белорецком районе Башкирии вечером 19 июня при ДТП погиб водитель фуры. Об этом сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

фото: ГИБДД РБ

Авария случилась на 118 километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк – на опасном повороте участка, который прозвали «Тещиным языком». 64-летний житель Тюменской области за рулем грузовика Scania не справился с управлением, после чего машина снесла ограждение, проехала 300 метров вниз под гору и опрокинулась.

фото: ГИБДД РБ

Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Известно, что мужчина перевозил цемент весом 20 тонн.

Севастьянов рассказал об опасности поворота «Тещин язык» и о том, как его нужно проезжать: «в этом месте автомобильная дорога […] делает совершенно непредсказуемый крутой поворот, резко меняя направление и уклон. Здесь нужно учитывать скоростной режим движения. Во время поворота начинает действовать центробежная сила, которая направлена перпендикулярно окружности движения грузовика. Чтобы не съехать с дороги, необходимо заранее максимально снизить скорость. Как только машина войдёт в плавный поворот, нужно периодически нажимать на газ. При этом прицеп будет двигаться за тягачом внатяжку. Ни в коем случае нельзя в этот период тормозить. Если это сделать, то прицеп условно догонит тягач и создаст на него давление. Результат может быть непредсказуемым».