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Происшествия20 июня 2022 5:50

Схватил за волосы и тряс: жителя Башкирии осудили за избиение 12-летней дочери

Ранее его уже привлекали к ответственности за нанесение побоев, однако на его поведение это не повлияло
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Белорецкий межрайонный суд Башкирии 16 июня вынес приговор 42-летнему жителю города Межгорья, который избил свою 12-летнюю дочь

Белорецкий межрайонный суд Башкирии 16 июня вынес приговор 42-летнему жителю города Межгорья, который избил свою 12-летнюю дочь

Белорецкий межрайонный суд Башкирии 16 июня вынес приговор 42-летнему жителю города Межгорья, который избил свою 12-летнюю дочь. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Инцидент произошел в марте. Как следует из материалов дела, мужчина схватил девочку за волосы и тряс ее, причинив физическую боль.

Как оказалось, ранее подсудимого уже неоднократно привлекали к административной ответственности за нанесение побоев. В том же месяце, когда он набросился на дочь, ему назначили 400 часов обязательных работ за аналогичное преступление.

На этот раз против мужчины возбудили уголовное уголовное дело о «нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» и приговорил его уже к четырем месяцам исправительных работ.