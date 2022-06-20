Схватил за волосы и тряс: жителя Башкирии осудили за избиение 12-летней дочери

Белорецкий межрайонный суд Башкирии 16 июня вынес приговор 42-летнему жителю города Межгорья, который избил свою 12-летнюю дочь

Белорецкий межрайонный суд Башкирии 16 июня вынес приговор 42-летнему жителю города Межгорья, который избил свою 12-летнюю дочь. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Инцидент произошел в марте. Как следует из материалов дела, мужчина схватил девочку за волосы и тряс ее, причинив физическую боль.

Как оказалось, ранее подсудимого уже неоднократно привлекали к административной ответственности за нанесение побоев. В том же месяце, когда он набросился на дочь, ему назначили 400 часов обязательных работ за аналогичное преступление.

На этот раз против мужчины возбудили уголовное уголовное дело о «нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» и приговорил его уже к четырем месяцам исправительных работ.