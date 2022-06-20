В 2022 году в Башкирии посадили деревья на площади 5,2 тыс. га

фото: vk.com // Радий Хабиров

В текущем году в Башкирии были посажены деревья на площади в 5,2 тыс. гектаров. Речь идет о соснах, елях, ясенях, березах и липах. Об этом в своих соцсетях 20 июня сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Лидеры [по посадке деревьев] – Абзелиловское, Баймакское, Белорецкое, Бурзянское и Зилаирское лесничества. Ответственно к восстановлению леса относятся и арендаторы — в этом году они высадили новые деревья на площади более 3,7 тыс. га. Делается это под контролем работников лесного хозяйства, – рассказал руководитель региона.

Он добавил, что в питомниках Башкирии выращиваются около 50 млн саженцев в год. Этой весной семена лесных культур были посеяны на площади более 20 гектаров.

Лес в республике занимает 40% территории. «Мы обязаны сохранить это богатство для будущих поколений», – заключил Хабиров.