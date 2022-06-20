В Башкирии двух врачей осудили за поддельные сертификаты о вакцинации против COVID-19

В Сибайском городском суде огласили приговоры в отношении сотрудников местной районной больницы, которые обвинили в изготовлении поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса. Всего по делу прошли два человека.

Установлено, что одна из подсудимых, не являясь уполномоченными проводить вакцинацию и оформлять сертификат, обращалась к соучастницам с просьбой вносить ложные данные о вакцины в журнал профилактических прививок. За это она брала взятку в размере пяти тысяч рублей.

Суд признал всех виновными в преступлении и назначил наказание в виде трех лет и шести месяцев условного лишения свободы первую фигурантку уголовного дела, второй назначил три года и два месяца лишения свободы условно.