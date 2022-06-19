В Башкирии все еще в прогнозе стоят неблагоприятные погодные явления

Башгидрометцентр рассказал о погоде на ближайшие два дня. По данным метеорологов, в республике все еще будет неблагоприятные явления. В числе таковых отмечают град, грозы и сильные порывы ветра.

20 июня ожидаются грозы и град вместе с усиленным ветром. Температура воздуха будет относительно теплой. Ночью пообещали +9,+14°, днем +17,+22°.

21 июня в прогнозе также стоят дожди, грозы, днем град. Ветер ожидается западный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +9,+14°, днем +17,+22°.