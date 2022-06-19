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Происшествия19 июня 2022 14:15

На пятом этаже в Уфе по карнизу гулял 6-летний ребенок

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Управление по гражданской защиты Уфы передает, что сегодня, 19 июня, очевидцы сообщили, что на улице Ферина увидели гуляющего по карнизу 6-летнего ребенка.

Уточняется, что о случившемся никто не сообщил в экстренные службы, информацию об этом в ведомстве узнали через СМИ.

После публикования свидетельства, полицейские и спасатели выехали на место происшествия, а когда поднялись в квартиру, то узнали, что мальчик находился под присмотром бабушки. В момент съемки видео пожилая женщина находилась в ванной.