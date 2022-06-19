В Башкирии осудили нападавшего на людей с ножом агрессивного мужчину

Кушнаренковский районный суд вынес приговор местному 51-летнему жителю за нападение с ножом и две угрозы убийством – своей сожительнице и знакомым.

25 января 2022 года у себя на даче в товариществе «Торнобас» во время ссоры с сожительницей он выхватил из печки кочергу и начал угрожать потерпевшей убийством со словами: «Я тебя сейчас пришибу».

3 марта 2022 года на пороге дачного дома во время конфликта со своим знакомым он достал из кармана кухонный нож и ударил им в грудь. В результате произошедшего мужчина получил ранение с повреждением диафрагмы.

Уже вечером в тот же день он во время ссоры с посетителями угрожал им со словами: «Я вас всех зарежу, если еще раз сюда придете!». Подсудимому назначили три года и месяц лишения свободы с испытательным сроком на два года.