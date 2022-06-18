Офицер из Башкирии Андрей Кириллов погиб в спецоперации на территории Украины

Фото: vk.com/andreevag1961

Глава Бакалинского района Башкирии Александр Андреев сообщил в своих социальных сетях о гибели во время спецоперации на территории Украины своего земляка Андрея Кириллова. По словам чиновника, офицер Кириллов прикрыл личный состав своего подразделения и получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью.

- Пусть добрые воспоминания и светлая память об Андрее будут хоть малым утешением. Выражаю искренние соболезнования матери Елизавете Степановне, родным и близким, всем, кто любил этого смелого, доброжелательного и открытого парня, - написал у себя в социальных сетях глава Бакалинского района Александр Андреев.