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Общество18 июня 2022 16:59

Офицер из Башкирии Андрей Кириллов погиб в спецоперации на территории Украины

Печальные известия озвучил глава Бакалинского района республики
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: vk.com/andreevag1961

Фото: vk.com/andreevag1961

Глава Бакалинского района Башкирии Александр Андреев сообщил в своих социальных сетях о гибели во время спецоперации на территории Украины своего земляка Андрея Кириллова. По словам чиновника, офицер Кириллов прикрыл личный состав своего подразделения и получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью.

- Пусть добрые воспоминания и светлая память об Андрее будут хоть малым утешением. Выражаю искренние соболезнования матери Елизавете Степановне, родным и близким, всем, кто любил этого смелого, доброжелательного и открытого парня, - написал у себя в социальных сетях глава Бакалинского района Александр Андреев.