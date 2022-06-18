Гульназ Асаева откровенно высказалась о своих проблемах с лишним весом

Фото: Гульназ Асаева (vk.com/id36761679)

На днях звезда башкирской и татарской эстрады Гульназ Асаева выложила в своих соцсетях пост с откровенной перепиской, где она призналась поклонникам в наличии лишнего веса. Артистка заявила, что очень хочет похудеть, но сделать это моментально все равно не получится.

- Да похудею я, похудею! Начала уже, дайте время. Не могу же я за три секунды похудеть, - так написала Гульназ у себя в соцсетях.

В переписке с поклонниками, которую выложила артистка в посте, она отвечает: «Ну, надеюсь, что когда-нибудь уже уберу этот живот и бока».

Напомним, ранее известная в Башкирии и Татарстане артистка довольно резко высказалась в адрес хейтеров, постоянно обращающих внимание на ее фигуру.