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Происшествия18 июня 2022 13:52

В Уфе водитель элитной иномарки сбил семилетнего ребенка на самокате

ДТП произошло во дворе дома по улице Испытателей
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: Отдел ГИБДД по Уфе

Фото: Отдел ГИБДД по Уфе

В минувшую пятницу, 17 июня, в Уфе, во дворе дома №21 по улице Испытателей, 22-летний водитель за рулем «Lexus RX350» сбил ребенка на самокате. Как сообщили в пресс-службе уфимского Отдела ГИБДД, авария произошла в четвертом часу дня.

В момент движения иномарки по двору семилетний мальчик внезапно выехал из-за припаркованных машин и попал под колеса движущегося автомобиля.

По данным Госавтоинспекции, в результате ДТП мальчик получил различные травмы и после оказания ему медицинской помощи был отпущен домой. Теперь в причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожной полиции.