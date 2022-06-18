В Башкирии простились с 20-летним Максимом Багавеевым, погибшим в спецоперации на Украине

Фото: администрация Кармаскалинского района Башкирии

Сегодня, 18 июня, в селе Кармаскалы простились с 20-летним контрактником российской армии Максимом Багавеевым. Он погиб, исполняя воинский долг во время спецоперации на территории Украины.

Как пояснили в администрации Кармаскалинского района Башкирии, известие о его гибели поступило еще в апреле, но официально подтвердить это удалось лишь на днях. Траурный митинг и похоронная процессия прошли в райцентре с участием родных, близких, односельчан и ветеранов боевых действий.

Известно, что Максим Багавеев был уроженцем деревни Урал Кармаскалинского района Башкирии. По данным районной администрации, молодого контрактника представят к государственной награде. Также, как пояснили в кармаскалинской администрации, в память о Максиме высадят дерево в Парке Победы в Кармаскалах и установят памятную доску в местной школе №2.