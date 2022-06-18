Житель Башкирии напал на пенсионерку с ножом и пытался отобрать ее машину

Фото: МВД по Башкирии

Накануне в Кармаскалинском районе Башкирии ранее судимый 50-летний местный житель напал с ножом на пенсионерку, которая согласилась его подвезти на своем автомобиле. Злоумышленник пытался завладеть машиной «Лада Гранта», но женщина смогла убежать от него и вызвала полицию. Как подчеркнули в пресс-службе МВД по Башкирии, сейчас подозреваемый в разбойном нападении задержан.

По данным ведомства, 62-летняя жительница деревни Улукулево ехала к себе домой и увидела на дороге «голосующего» мужчину. По доброте душевной она решила подвезти его, но, когда автомобиль тронулся, попутчик достал нож и стал угрожать ей. После того, как пенсионерка сменила маршрут движения по требованию, в какой-то момент она остановила машину, достала ключ из зажигания и выбежала из салона.

Изверг стал гоняться за женщиной, но она заблокировала двери машины и смогла убежать от него. Чуть дальше по дороге она сама поймала попутку и вызвала полицию. Стражи порядка нашли подозреваемого в селе Булгаково, что в Уфимском районе и задержали его.

- Он сознался в содеянном и сказал, что хотел похитить машину, чтобы доехать до места своей подработки, - отметили в пресс-службе МВД по Башкирии.