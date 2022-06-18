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Происшествия18 июня 2022 7:52

Житель Башкирии на глазах у маленьких детей открыл стрельбу по супруге

Мужчина приревновал сожительницу и схватился за пневматический пистолет
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Дебоширу грозит два года лишения свободы

Дебоширу грозит два года лишения свободы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях в городе Агидель произошел жуткий случай на почве ревности. 55-летний местный житель приревновал свою сожительницу, схватился за пневматический пистолет и открыл стрельбу прямо в доме.

Как пишет издание «Огни Агидели» со ссылкой на дознавателя местного отдела полиции, мужчина обнаружил в телефоне гражданской супруги незнакомый номер и устроил сцену. Скандал вскоре перерос в стрельбу из пневматического пистолета по тарелкам. Женщина стала убирать осколки с пола, как внезапно озверевший и, к слову, неоднократно судимый мужчина, выстрелил в нее. За происходящим наблюдали двое малолетних детей.

Один из детей сильно напугался и прибежал к соседям, которые вызвали полицию. Стражи порядка задержали ревнивца, в отношении него возбуждено два уголовных дела по статьям Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью».

Пострадавшая от рук сожителя женщина была доставлена в больницу: медики извлекли из ее ноги пулю. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает.