В Уфе уволенного со скандалом дворника переселят из подвала в общежитие

Фото: Диана Демидова (vk.com/id535331631)

История уфимского дворника Фаниля Назарова, уволенного со скандалом за отказ выполнять чужую работу, близка к завершению. Выходец из Зианчуринского района Башкирии приехал на заработки в башкирскую столицу несколько лет назад и устроился на работу дворником в ООО «Картал-16». Тогда его поселили в подвал обычной многоэтажки на улице Революционной.

Пока убирал улицы никто не жаловался на его присутствие, но, когда его уволили из управляющей компании, многие жильцы дома подняли вопрос о его проживании в подвале. На защиту прав мужчины встали общественница Диана Демидова и депутат Курултая Вячеслав Рябов. После нескольких безуспешных попыток восстановить Фаниля Назарова на работе, было решено пойти другим путем: общественница обратилась в ЖЭУ-60 Советского района Уфы. Там для дворника нашли новую работу и предоставили общежитие.

- Сегодня совместно с Ольгой Баклановой и Фанилем Назаровым мы встретились с начальником ЖЭУ-60 Советского района города Уфы. Обсудили новое место работы Фаниля и после проехали в общежитие, где ему предоставят комнату. Очень надеемся, что человек сможет спокойно работать, - написала в своих социальных сетях Диана Демидова.