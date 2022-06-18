В Башкирии обновился состав регионального Центризбиркома

Фото: ЦИК РБ

Накануне в Башкирии утвердили новый состав регионального Центризбиркома. Указ о назначении подписал глава республики Радий Хабиров, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Обновленный состав Центральной избирательной комиссии вошли Илона Макаренко, ее кандидатуру предложил ЦИК России, Марат Гадилов, чью кандидатуру предложил ЦИК Башкирии, а также предложенные политическими партиями члены комиссии. Ляйсан Гарипову предложили в ЛДПР, Ивана Мосунова партия «Новые Люди», Руслана Ямалетдинова партия «Единая Россия», а Александра Яшинова предложила партия «Справедливая Россия – патриоты – за правду».

Как отметили в Центризбиркоме Башкирии, у предыдущего состава комиссии истек срок полномочий.