В Башкирии 19-летняя девушка перевернулась на квадроцикле и погибла

Фото: ГИБДД по РБ

В минувшую пятницу, 17 июня, в Абзелиловском районе Башкирии, неподалеку от озера Яктыкуль, произошло смертельное ДТП. По данным Госавтоинспекции республики, около восьми часов вечера 19-летняя девушка, катаясь на квадроцикле, не справилась с управлением, в результате чего транспорт перевернулся. В результате аварии девушка получила тяжелые травмы, от которых скончалась в карете скорой помощи.

Как пояснили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, квадроцикл был не зарегистрирован как положено, а сама девушка не имела водительских прав. Сейчас по факту ДТП проводится разбирательство. Сотрудникам дорожной полиции предстоит выяснить все причины и обстоятельства аварии.

Всего за прошедшие сутки в республике произошло 18 автомобильных аварий, в которых погибли три человека и еще 19 получили различные травмы, сообщает ГИБДД по Башкирии.