В спецоперации на Украине погиб 20-летний Максим Багавеев из Башкирии

фото: администрация Кармаскалинского района // vk.com

В ходе военной спецоперации на Украине погиб 20-летний Максим Багавеев из деревни Урал Кармасклинского района Башкирии. Он служил в мотострелковом отделении. Информация о смерти солдата пришла еще в апреле, однако официальное подтверждение этому было получено только на днях. Об этом 16 июня сообщила администрация муниципалитета.

– Судьба не баловала его [Багавеева]. 9 классов он закончил во второй школе села Кармаскалы. Несмотря на различные сложности, он сумел найти себя, выбрав стезей воинскую службу. В 2021 году он заключил контракт с Министерством обороны России. Максим был полон надежд и планов на будущее, но им не суждено было сбыться... – рассказали в районной администрации.

Прощание с Максимом Багавеевым состоится завтра, 18 июня, в парке Победы села Кармаскалы.

Ранее «КП-Уфа» писала, что в спецоперации на Украине погиб 24-летний Вячеслав Корниенко.