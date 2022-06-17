В Башкирии растет количество детей, страдающих психическими заболеваниями

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии растет число детей, страдающих психическими расстройствами. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

За 2021 год в Башкирии было зарегистрировано 142 327 пациентов с психическими заболеваниями. Среди них 31 163 пожилых людей, 51 806 молодых и 20 222 детей.

Статистика зарегистрированных детей-пациентов с психическими расстройствами в предыдущие четыре года выглядит следующим образом

2017 год – 20 387 пациентов

2018 год – 19 836 пациентов

2019 год – 20 183 пациентов

2020 год – 20 007 пациентов