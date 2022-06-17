Мэр Уфы подписал шестистороннее соглашение с тремя российскими и двумя китайскими городами

Мавлиев подписывает соглашение // фото: ufacity.info

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев 17 июня подписал шестистороннее соглашение с российскими городами Екатеринбургом, Казанью, Хабаровском и китайскими Цицикаром и Гуанчжоу. Об этом сообщила мэрия.

Встреча с представителями городов состоялась в формате видеоконференцсвязи. На ней сити-менеджер башкирской столицы выразил уверенность в построении взаимовыгодных отношений и пригласил коллег в Уфу на ее 450-летие, которое состоится в 2024 году.

Подписанное между российскими и китайскими городами соглашение – это протокол о намерениях. Он предусматривает сотрудничество и обмен опытом в ряде сфер: культуры, образования, спорта, туризма, молодежной политики, науки и техники, здравоохранения, торговли, промышленности.