Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 июня 2022 13:02

Мэр Уфы подписал шестистороннее соглашение с тремя российскими и двумя китайскими городами

Договор был заключен с Екатеринбургом, Казанью, Хабаровском, Цицикаром и Гуанчжоу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Мавлиев подписывает соглашение // фото: ufacity.info

Мавлиев подписывает соглашение // фото: ufacity.info

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев 17 июня подписал шестистороннее соглашение с российскими городами Екатеринбургом, Казанью, Хабаровском и китайскими Цицикаром и Гуанчжоу. Об этом сообщила мэрия.

Встреча с представителями городов состоялась в формате видеоконференцсвязи. На ней сити-менеджер башкирской столицы выразил уверенность в построении взаимовыгодных отношений и пригласил коллег в Уфу на ее 450-летие, которое состоится в 2024 году.

Подписанное между российскими и китайскими городами соглашение – это протокол о намерениях. Он предусматривает сотрудничество и обмен опытом в ряде сфер: культуры, образования, спорта, туризма, молодежной политики, науки и техники, здравоохранения, торговли, промышленности.