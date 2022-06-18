С начала года от отравления алкоголем в Башкирии скончались 62 человека

В Башкирии за январь-май 2022 года от отправления алкоголем скончались 56 жителей – на десять меньше, чем за тот же период прошлого года

В Башкирии за январь-май 2022 года от отправления алкоголем скончались 56 жителей – на десять меньше, чем за тот же период прошлого года. За месяц число жертв спиртного увеличилось на шесть человек. Такие данные 17 июня озвучил региональный Роспотребнадзор.

Наибольшее число летальных исходов от интоксикации алкоголем было зарегистрировано в городе Уфе (16 случаев), а также в Нефтекамске и Бакалинском районе (по четыре).

Всего с начала текущего года в республике было выявлено 506 случаев острого отравления спиртным. Антилидерами по этому показателю стали Стерлитамак (163 случая), Уфа (135), Октябрьский (84), а также Туймазы (16) и Стерлитамакский район (15).