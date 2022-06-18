Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Названы наиболее распространенные среди жителей Башкирии психические расстройства. Информацией об этом с «КП-Уфа» поделилась пресс-служба регионального Минздрава.

По данным ведомства, среди граждан республики наиболее распространены следующие психические заболевания: органические психозы и состояния слабоумия, шизофрения, умственная отсталость, органические непсихотические расстройства, а также невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства.

Напомним, за 2021 год в Башкирии было зарегистрировано 142 327 пациентов с психическими заболеваниями. Более 46% пациентов было зафиксировано в Уфе.