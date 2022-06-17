МЧС предупредило жителей Башкирии о грозе, сильном ветре и граде

В ближайшие сутки в отдельных районах Башкирии испортится погода Фото: Мария ЛЕНЦ

В ближайшие сутки в отдельных районах Башкирии испортится погода. Местами ожидается гроза с порывами ветра до 20 метров в секунду, а днем 18 июня выпадет град. Об этом предупредило региональное МЧС.

– При усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, – обратилось к жителям экстренное ведомство.

По данным Башгидромета, завтра, 18 июня, в республике пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью упадет до +11, +16°. Днем будет тепло: +22, +27°.