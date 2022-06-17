Башкирский парламент уточнит границу с Татарстаном

Парламент Башкирии намерен в первом чтении принять законопроект, уточняющий общую границу с Татарстаном

Парламент Башкирии намерен в первом чтении принять законопроект, уточняющий общую границу с Татарстаном. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, ранее соглашения об описании местоположения границы были подписаны между правительствами республик. Теперь местные парламенты должны утвердить договоренности.

– Никаких разногласий на этот счет у нас с Татарстаном нет. Данные о границе подлежат включению в Единый государственный реестр недвижимости, – добавил Толкачев.

Общая протяженность границы между Башкирией и Татарстаном составляет 498,8 километра. Она проходит по территории лесов, водных источников и частично – по сельскохозяйственным угодьям.