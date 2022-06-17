С 20 июня в Уфе прекратит работу троллейбусный маршрут №3

Заявление о ликвидации маршрута в администрацию подал перевозчик Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 20 июня в Уфе прекратит работу троллейбус №3. Он курсирует между центром города и микрорайоном Затон. Заявление о ликвидации маршрута в администрацию подал перевозчик. Он объяснил решение нерентабельностью рейса и отсутствием пассажиропотока. Об этом сообщили в мэрии.

– Жители и гости города всегда могут подобрать для себя альтернативные варианты проезда на общественном транспорте, – отметили в администрации.

Там пояснили, что сейчас из Затона в центр города можно доехать без пересадок на автобусах №30 и №107.