Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 июня 2022 10:03

В башкирском пруду рыбак обнаружил труп женщины

Тело было передано сотрудникам полиции
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В пруду в башкирской деревне Буралы Калтасинского района утром 17 июня обнаружили труп женщины. Об этом сообщило региональное МЧС.

– От рыбака поступила информация, что на необорудованном пруду […] предположительно обнаружен труп, на берегу лежит одежда и обувь, – передали в экстренном ведомстве.

На место были направлены сотрудники МЧС. Они при поддержке местного жителя извлекли тело из воды. Погибшую удалось опознать – это 33-летняя женщина.

Труп был передан сотрудникам полиции. Они проводят оперативно-следственные мероприятия.

По данным МЧС только с начала года на воде в Башкирии погибли 31 человек: 26 мужчин и пять женщин.