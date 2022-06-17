Стало известно, где в Уфе сотрудники ГИБДД устроят массовые проверки

ГИБДД Башкирии сегодня и завтра, 17 и 18 июня, усилит режим работы и проведет массовые проверки водителей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ГИБДД Башкирии сегодня и завтра, 17 и 18 июня, усилит режим работы и проведет массовые проверки водителей. Об этом в своем телеграм-канале 17 июня сообщил начальник Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.

Он уточнил, что рейды пройдут на федеральных и республиканских дорогах:

– Традиционно в эти дни здесь осложняется дорожная обстановка, существенно увеличивается плотность транспортного потока за счет большого количества автомобилистов, выезжающих с городов в места отдыха. Для постоянного контроля транспортной ситуации на наиболее проблемных участках дорог выставятся дополнительные наряды ДПС, – написал главный гаишник Башкирии.

Он добавил, что в столице региона Уфе массовые проверки водителей будут организованы преимущественно на двух улицах – Сипайловской и Менделева. По словам Севастьянова, такие мероприятия «дисциплинируют участников дорожного движения и благоприятно влияют на дорожную обстановку».