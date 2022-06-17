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Общество17 июня 2022 8:45

Уфа определилась с площадкой выпускного у школьников

Выпускной вечер у школьников Уфы пройдет в парке «Кашкадан»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Выпускной вечер у школьников Уфы 25 июня состоится в обновленном парке «Кашкадан»

Выпускной вечер у школьников Уфы 25 июня состоится в обновленном парке «Кашкадан»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выпускной вечер у одиннадцатиклассников Уфы 25 июня состоится в обновленном парке «Кашкадан». Об этом 17 июня в своих соцсетях сообщил глава Октябрьского района Сергей Плотников.

Уточняется, что выпускной начнется в 18:00. В парке проведут конкурсы с подарками, а также концерт.

Напомним, 12 июня «Кашкадан» стал главной площадкой празднования Дня города. Тогда же состоялось техническое открытие парка. Там выступили группы «На-на» и «Дабро».