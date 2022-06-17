В Башкирии ребенок упал с пятого этажа жилого дома

В башкирском городе Туймазы 5-летний мальчик упал с пятого этажа жилого дома Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В башкирском городе Туймазы 5-летний мальчик упал с пятого этажа жилого дома. Инцидент произошел на улице Мичурина днем 16 июня. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

– Ребенок остался жив, но получила травмы. Мальчика госпитализировали в больницу, – передали в аварийном ведомстве.

Там добавили, что с начала году в Башкирии зарегистрировано 18 случаев падения детей из окон, при которых три ребенка погибли и 15 – пострадали. Напомним, предыдущие два происшествия со смертельным исходом случились 26 апреля в Уфе и 3 июня в Стерлитамаке.