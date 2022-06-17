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Происшествия17 июня 2022 8:04

В Башкирии ребенок упал с пятого этажа жилого дома

Мальчик получил травмы и был госпитализирован в больницу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В башкирском городе Туймазы 5-летний мальчик упал с пятого этажа жилого дома

В башкирском городе Туймазы 5-летний мальчик упал с пятого этажа жилого дома

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В башкирском городе Туймазы 5-летний мальчик упал с пятого этажа жилого дома. Инцидент произошел на улице Мичурина днем 16 июня. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

– Ребенок остался жив, но получила травмы. Мальчика госпитализировали в больницу, – передали в аварийном ведомстве.

Там добавили, что с начала году в Башкирии зарегистрировано 18 случаев падения детей из окон, при которых три ребенка погибли и 15 – пострадали. Напомним, предыдущие два происшествия со смертельным исходом случились 26 апреля в Уфе и 3 июня в Стерлитамаке.