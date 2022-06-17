Экс-начальника управления образования мэрии Сибая осудили на 9 лет за крупные взятки

Бывшему начальнику образования мэрии башкирского города Сибая вынесли приговор за получение крупной взятки

Бывшему начальнику управления образования мэрии башкирского города Сибая вынесли приговор за получение крупной взятки. Об этом 17 июня сообщила региональная прокуратура.

Суд установил, что в июле 2020 года чиновник обеспечил победу компании «Регион Минерал Инвест» в тендерах на ремонт двух образовательных организаций. Общая сумма контракта превысила 26 млн рублей.

– За свои услуги он потребовал у руководителя подрядной компании взятку в размере трех процентов от стоимости сделок, что составило свыше 1 млн рублей. Всего чиновник получил денег и строительных материалов в размере около 240 тыс. рублей, – передало надзорное ведомство.

Кроме того, начальник управления образования поспособствовал в приемке работ от компании «Бастион» по оборудованию 19 школ техническими средствами и системами безопасности стоимостью почти 2 млн рублей. За это фирма за свой счет купила и смонтировала электроснабжение и видеонаблюдение на земельном участке матери чиновника. Общая сумма затраченных средств превысила 209 тыс. рублей.

Впоследствии коммерсанты указанных компаний сами написали заявления на злоумышленника, и правоохранительные органы приселки его деятельность.

На суде экс-чиновник не признал вину в преступлении. Его приговорили к девяти годам заключения в колонии строгого режима, а также оштрафовали на 2,3 млн рублей.