На дороге между Стерлитамаком и Салаватом случилась авария с летальным исходом

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 17 июня, в Стерлитамакском районе Башкирии при ДТП с легковушками погибли два человека. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

фото: ГИБДД РБ

Авария случилась в восьмом часу утра на 25 километре автодороги Стерлитамак-Салават. Там столкнулись две встречные «Лады» – «Гранта» и «Приора». В результате инцидента водитель и пассажир из первой машины скончались до приезда медиков. Автомобилист из второй получил травмы и был госпитализирован.

фото: ГИБДД РБ

В Госавтоинспекции добавили, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.